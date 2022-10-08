Украину призвали срочно принять в НАТО

НАТО должно немедленно провести переговоры о вступлении Украины в ряды альянса. Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.
«Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — сказала она в интервью.
Шимоните выразила уверенность, что Североатлантический альянс ранее допустил ошибку, отказавшись принять Украину в свой состав. По ее мнению, НАТО в долгу перед Киевом, и этот долг требует более серьезной реакции, чем обучение украинских солдат, отправка вооружения и предоставление финансовой помощи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подал заявку об ускоренном вступлении в Североатлантический альянс. Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что проводить процедуру принятия Украины в НАТО на фоне ее конфликта с Россией не следует.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс все еще придерживается политики «открытых дверей», но добавил, что сейчас НАТО следует сосредоточиться на военной помощи Киеву. При этом президенты девяти стран Европы поддержали возможное присоединение Украины к НАТО. Они подписали совместную декларацию, в которой также призвали Россию отозвать войска с территории Украины.