Украину призвали срочно принять в НАТО

НАТО должно немедленно провести переговоры о вступлении Украины в ряды альянса. Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.

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«Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — сказала она в интервью.

Шимоните выразила уверенность, что Североатлантический альянс ранее допустил ошибку, отказавшись принять Украину в свой состав. По ее мнению, НАТО в долгу перед Киевом, и этот долг требует более серьезной реакции, чем обучение украинских солдат, отправка вооружения и предоставление финансовой помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подал заявку об ускоренном вступлении в Североатлантический альянс. Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что проводить процедуру принятия Украины в НАТО на фоне ее конфликта с Россией не следует.