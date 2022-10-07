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52 минуты назад

Шольц: тренировки ВСУ под руководством Германии пройдут «с большим размахом»

Ura.Ru

Миссия по обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет иметь «большой размах». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита Евросоюза (ЕС) в Праге.

Шольц рассказал о вкладе ФРГ в тренировки ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Канцлер сказал о важном вкладе Германии в запланированную миссию ЕС по подготовке ВСУ. Миссия будет иметь большой размах», — пишет издание Die Zeit со ссылкой на заявление Шольца.

Согласно текущим планам, ЕС хочет предложить программу военной подготовки за пределами Украины примерно для 15 тысяч украинских солдат. В частности, рассматриваются учебные курсы по логистике и защите от ядерного, биологического и химического оружия.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите республик Донбасса от многолетнего геноцида. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. Так, летом стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории Европы. На территории Испании будут проходить учения по использованию танков и ракет. Курированием миссии занимаются непосредственно США, сообщало издание The Hill.

Армия,Олаф Шольц,ЕС,
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