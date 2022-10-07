Шольц рассказал о вкладе ФРГ в тренировки ВСУ

Миссия по обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет иметь «большой размах». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита Евросоюза (ЕС) в Праге .

«Канцлер сказал о важном вкладе Германии в запланированную миссию ЕС по подготовке ВСУ. Миссия будет иметь большой размах», — пишет издание Die Zeit со ссылкой на заявление Шольца.

Согласно текущим планам, ЕС хочет предложить программу военной подготовки за пределами Украины примерно для 15 тысяч украинских солдат. В частности, рассматриваются учебные курсы по логистике и защите от ядерного, биологического и химического оружия.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите республик Донбасса от многолетнего геноцида. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. Так, летом стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории Европы. На территории Испании будут проходить учения по использованию танков и ракет. Курированием миссии занимаются непосредственно США, сообщало издание The Hill.