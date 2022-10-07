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1 час назад

Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО

ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что еще 70 тысяч чеченских бойцов готовы присоединиться к тем 10 тысячам, которые воюют в настоящее время в зоне специальной военной операции.

Кадыров: 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе своих выступлений [в ходе торжественного построения силовых подразделений Чеченской Республики в Грозном] мы решительно отвергли европейские антирелигиозные и человеконенавистнические ценности и заявили о готовности бить сатанистов и их прислужников в любой точке мира. Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Армия,Рамзан Кадыров,
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