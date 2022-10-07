Кадыров: 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО

"В ходе своих выступлений [в ходе торжественного построения силовых подразделений Чеченской Республики в Грозном] мы решительно отвергли европейские антирелигиозные и человеконенавистнические ценности и заявили о готовности бить сатанистов и их прислужников в любой точке мира. Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.