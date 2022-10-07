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Госдеп: США не вступят в конфликт на Украине, пока не подвергнутся атаке

Газета.Ruиещё 1

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не вступят в боевые действия на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке. Об этом он сообщил на брифинге, комментируя президента Украины Владимира Зеленского о «превентивных ударах» по России.

Госдеп назвал условие для вступления США в конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс должен нанести «превентивные удары» вместо того, чтобы ждать ядерных ударов России. Об этом он сообщил во время выступления по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи.

До этого Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин не станет использовать в конфликте ядерное оружие из-за возможных угроз собственной жизни.

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