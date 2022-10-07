Россиянину с астмой выдали повестку на приеме у врача

Житель Санкт-Петербурга с тяжелой формой бронхиальной астмы пришел к терапевту за направлением к аллергологу и получил повестку в военкомат. Об этом пишет «Фонтанка».

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Алексей Ромашев записался в поликлинику № 17 Красногвардейского района через портал «Горздрав». Помимо астмы у него диагностированы эмфизема легких, пневмосклероз и ряд других сопутствующих заболеваний. На приеме вместо женщины Ромашева ждал мужчина. По словам пациента, врач сделал звонок, после чего в кабинет вошли медсестра и еще один мужчина в белом халате, который протянул ему повестку, заявив, что Ромашев обязан явиться в военкомат.

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Петербуржец расписался в повестке и получил направление к аллергологу. Он отметил, что раньше имел инвалидность, которую не продлил из-за нехватки времени.

В районном военкомате изданию заявили, что таким образом администрация помогает работе военного комиссариата, и предложили призывнику зайти к ним со справками для уточнения данных.

«Люди не ходят к нам десятками лет, а военкомат откуда знает, что он инвалид, или по другому адресу живет, или уехал за границу. Поэтому вызывают», — объяснили в военкомате.

В пресс-службе Красногвардейского района сообщили, что представителей мобилизационной комиссии военкомата назначили во всех местных поликлиниках. По словам собеседника издания, такие выдвиженцы разносят повестки во внерабочее время, а в том, что Ромашева застали на приеме у врача, нет никакого нарушения — мужчину не смогли найти дома, и в данном случае «все просто совпало».

Ранее сообщалось, что уроженец Таджикистана со зрением минус 19 получил повестку в отделении миграционного центра, когда захотел зарегистрировать в России своего отца. В некоторых СМИ появлялась информация о том, что повестки начали раздавать московские МФЦ, но позже эти сообщения опровергли в пресс-службе ведомства.

Вручение повесток людям с противопоказаниями по здоровью или не подходящими под мобилизацию рабочими должностями происходит все чаще.