Белоруссия объявила о возможности привлечь 500 тысяч военнообязанных

МО Белоруссии при необходимости может выделить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, сообщило оборонное ведомство республики.

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«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, и речь идёт о подготовленном резерве», — цитирует ТАСС заявление министерства.

29 сентября Министерство обороны Белоруссии напомнило гражданам, что в стране не проводится мобилизация, а все военные сборы носят плановый характер, они были заблаговременно утверждены правовыми актами.