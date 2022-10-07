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25 минут назад

"Объясняем.рф" рассказал об ограничениях на снятие наличных со счетов военнослужащих

Российская Газета

Счета военнослужащих РФ в банках, так же, как и счета людей других специальностей, обслуживаются согласно условиям конкретного банка, поэтому каких-либо специфических ограничений на снятие средств со счетов военнослужащих нет.

Россиянам рассказали об ограничениях на снятие наличных со счетов военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает правительственный портал "Объясняем.рф".

"Есть ли для мобилизованных ограничение по снятию со счета только 20 тысяч рублей? Ограничений по снятию денег со счета военнослужащих нет. Ограничения по снятию наличных может вводить только банк, в котором открыт счет", - говорится в разъяснениях портала.

В марте этого года Банк России ввел ограничения на операции только с иностранной наличной валютой. В частности, речь шла о снятии максимум десяти тысяч долларов с валютного счета или вклада вне зависимости от того, в какой именно иностранной валюте открыт счет. Суммы свыше этого порога разрешалось снять только в рублях.

Эти правила действуют на территории РФ минимум до 9 марта 2023 года.

Армия,Украина,Банк России,
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