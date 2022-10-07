Стало известно о скоплении украинских военных у Давыдова Брода

«По большому счету, все эти силы рвутся на Херсон... Сейчас пошли черед Давыдов Брод, пошли близко к Днепру и зашли в определенный огневой мешок, продолжается (их) уничтожение. Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это не близкий путь, это около 140 км сейчас в данный момент», — рассказал представитель местных властей.