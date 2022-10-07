В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
34 минуты назад

В Херсоне сообщили о скоплении украинских военных и техники у Давыдова Брода

Lenta.ru

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом скоплении военных и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии обороны в районе Давыдова Брода. Его цитирует РИА Новости.

Стало известно о скоплении украинских военных у Давыдова Брода
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

«По большому счету, все эти силы рвутся на Херсон... Сейчас пошли черед Давыдов Брод, пошли близко к Днепру и зашли в определенный огневой мешок, продолжается (их) уничтожение. Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это не близкий путь, это около 140 км сейчас в данный момент», — рассказал представитель местных властей.

Минобороны отчиталось об отражении атаки пяти батальонов ВСУ

На данный момент ВСУ уперлись в линию защиты, выстроенную российскими войсками, отметил Стремоусов.

Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод.

Армия,Кирилл Стремоусов,Минобороны России,
58
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители