Российские военные ударом управляемой ракеты уничтожили автобус с 20 польскими наемниками. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

По его данным, российские разведчики перешли «в тыл врага».

«На этот раз ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. «Ленты.ру») поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники», — заявил военный корреспондент.

На видеозаписи, представленной репортером, видно, как по дороге движется автомобиль. Позднее машина останавливается около леса, после чело происходит резкий врыв.