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20 минут назад

В Пензенской области отменили уголовное дело об уклонении от призыва

News.ru

Прокуратура Пензенской области признала незаконным возбуждение уголовного дела об уклонении от мобилизации (статья 328 Уголовного кодекса России), сообщает адвокат Павел Чиков. По словам правозащитника, подозреваемому предоставили право на компенсацию после 48-часового задержания.

Прокуратура Пензенской области (почитала Пленум Верховного суда) и признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием, — написал Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам Следственный комитет России (СКР) планирует обжаловать вердикт прокуратуры и настаивает на возбуждении уголовного дела.

В России возбудили первое дело в отношении уклонившегося от мобилизации

5 октября Чиков сообщил, что в Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от призыва в рамках частичной мобилизации. Расследование дела поручили Зареченскому межрайонному следственному отделу СКР по статье 328 УК РФ. 32-летнего подозреваемого задержали сотрудники ОМОН. Он отказался подписать повестку в военный комиссариат.

Ранее авторы портала «Объясняем.рф» написали, что россиянам, которые добровольно отправились в военкоматы в рамках частичной мобилизации, могут отказать по ряду причин. Так, призыву не подлежат лица, испытывающие серьезные проблемы со здоровьем, граждане других стран, а также те, кому уже исполнилось 60 лет.

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