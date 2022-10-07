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54 минуты назад

В России сменили командующего Восточным военным округом

Ura.Ru

Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

В России сменили командующего Восточным военным округом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа — одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны», — написал Меликов в своем telegram-канале.

Он заявил, что считает данное решение верным. Также глава региона отметил боевой опыт Мурадова в Чечне и Сирии

Ранее в России сменили главу Западного военного округа. Им стал генерал-майор Роман Бердников вместо генерал-полковника Александра Журавлева.

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