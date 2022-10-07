В России сменили командующего Восточным военным округом

Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов .

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа — одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны», — написал Меликов в своем telegram-канале.

Он заявил, что считает данное решение верным. Также глава региона отметил боевой опыт Мурадова в Чечне и Сирии