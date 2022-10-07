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1 час назад

Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих

Лера Букина

У розничных клиентов Сбербанка с 7 октября появилась возможность оформить льготный период по погашению кредитов. Речь идет о военнослужащих.

Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, им может быть предоставлена отсрочка по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после ее окончания.

Заемщику нужно обратиться в банк, после чего его заявка на кредитные каникулы будет рассмотрена. Обращение доступно по телефону, в системе СберБанк Онлайн и любом офисе банка.

В СберБанк Онлайн необходимо выбрать «Программы поддержки», далее — «Реструктуризация кредитов», на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию»).

Срок кредита увеличится на срок не менее льготного периода. В период каникул проценты будут начисляться на условиях, которые установлены законом.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин указал на то, что первые несколько тысяч заявок клиентов Сбербанка исполнятся в ближайшее время. Речь идет об обращениях, которые поступили после 30 сентября. Именно с этой даты начался прием предварительных заявок на новую госпрограмму кредитных каникул.

Претендовать на кредитные каникулы могут мобилизованные в Вооруженные силы РФ, военнослужащие, проходящие службу в ВС РФ по контракту, сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации. Также под данную льготу подпадают добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, члены семей всех перечисленных выше категорий.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает предоставление возможности мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей получить кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

Армия,Александр Ведяхин,Владимир Путин,Верховный суд,Сбербанк России,
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