США отказали Киеву в поставке «крымобойных» ракет

США отказывают властям Украине в просьбе поставить им вооружения с большей дальностью стрельбы, в том числе и ракеты ATACMS для систем HIMARS. Как сообщает ТАСС, они нужны были Киеву для того, чтобы бить по территории РФ и, в особенности, по территории Крыма.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

«Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму», — заявил неназванный представитель Конгресса США газете The Wall Street Journal.

Украинские власти пытались убедить Вашингтон, что ракеты необходимы для ударов по якобы находящейся в Крыму базе беспилотников. Американские чиновники считают, что Киеву не нужны подобные оружия на данном этапе конфликта. Они опасаются, что если передать их Украине, то Россия воспримет это как эскалацию.

Кроме того, в США боятся истощения собственных запасов — ранее представители Белого дома в беседе с членами Сената и Палаты представителей подчеркивали, что дальнейшие поставки ракет Украине могут подорвать «боевую готовность военных» США.