Много польских и британских наемников фиксируется на разных участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

ВСУ сейчас не те, что были в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровеннее просматривается присутствие НАТО, не только в вооружении, боеприпасах, рассказал ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе поездки в Чечню.

Пушилин отметил, что сначала иностранные наемники были инструкторами, сейчас же становятся командирами смешанных подразделений. Очень много наемников польских, британских.

«Уже они перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», – заключил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наемники более чем из 30 стран находятся в подконтрольном Украине городе Запорожье.