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48 минут назад

Пушилин заявил о присутствии НАТО на фронте

Деловая газета "Взгляд"

Много польских и британских наемников фиксируется на разных участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

ВСУ сейчас не те, что были в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровеннее просматривается присутствие НАТО, не только в вооружении, боеприпасах, рассказал ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе поездки в Чечню.

Рогов заявил, что наемники из 30 стран находятся в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Пушилин отметил, что сначала иностранные наемники были инструкторами, сейчас же становятся командирами смешанных подразделений. Очень много наемников польских, британских.

«Уже они перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», – заключил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наемники более чем из 30 стран находятся в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют европейские наемники, в том числе поляки, финны, французы, итальянцы, румыны.

Армия,Видео,Виталий Киселев,Владимир Рогов,Денис Пушилин,НАТО,
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