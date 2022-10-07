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4 минуты назад

Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону

Деловая газета "Взгляд"

Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».

Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».

Армия,Михаил Онуфриенко,Кирилл Стремоусов,
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