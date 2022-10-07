В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Рабочее время жен мобилизованных предложили урезать

Мария Иванова

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, сокращающий рабочую неделю жен мобилизованных с 40 до 35 часов, если в семье есть хотя бы один ребенок. Об этом пишут «Известия».

По задумке депутатов, заработная плата женщин сохранится в полном объеме.

Бронь от мобилизации предложили дать мусорщикам

Также работающим родителям и женам мобилизованных предлагают предоставить право на дополнительный отпуск в 14 дней без сохранения заработной платы.

Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Леонов заявил, что график работы часто не позволяет родителям проводить с детьми много времени, а если один из родителей мобилизован, проблема становится еще серьезнее.

«Женам и родственникам необходимо больше времени на детей, для их психологической поддержки, особенно сейчас», - подчеркнул он.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Госдума и Совет Федерации ранее одобрили льготы для семей мобилизованных: мам в таких семьях, воспитывающих детей до 14 лет, нельзя будет привлекать к сверхурочной работе или отправлять в командировки.

Кроме того, им планируют предоставить преимущественное право сохранения места при сокращениях в компании.

Армия,Видео,Украина,Сергей Леонов,ЛДПР,Совет Федерации,Госдума,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители