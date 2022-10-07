Рабочее время жен мобилизованных предложили урезать

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, сокращающий рабочую неделю жен мобилизованных с 40 до 35 часов, если в семье есть хотя бы один ребенок. Об этом пишут «Известия».

По задумке депутатов, заработная плата женщин сохранится в полном объеме.

Также работающим родителям и женам мобилизованных предлагают предоставить право на дополнительный отпуск в 14 дней без сохранения заработной платы.

Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Леонов заявил, что график работы часто не позволяет родителям проводить с детьми много времени, а если один из родителей мобилизован, проблема становится еще серьезнее.

«Женам и родственникам необходимо больше времени на детей, для их психологической поддержки, особенно сейчас», - подчеркнул он.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Госдума и Совет Федерации ранее одобрили льготы для семей мобилизованных: мам в таких семьях, воспитывающих детей до 14 лет, нельзя будет привлекать к сверхурочной работе или отправлять в командировки.