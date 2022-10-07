Назван критерий определения наличия боевого опыта для мобилизации

Факт наличия боевого опыта для тех, кто попадает под частичную мобилизацию в России, определяется одним критерием. Его назвали на портале «Объясняем.рф».

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«Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете», — говорится на портале.

29 сентября президент Владимир Путин назвал тех, кто подлежит мобилизации в первую очередь. Тогда он сообщил, что к таким призывникам относятся те, кто проходили военную службу и имеют боевой опыт.