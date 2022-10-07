В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
26 минут назад

Назван критерий определения наличия боевого опыта для мобилизации

Lenta.ru

Факт наличия боевого опыта для тех, кто попадает под частичную мобилизацию в России, определяется одним критерием. Его назвали на портале «Объясняем.рф».

Назван критерий определения наличия боевого опыта для мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете», — говорится на портале.

29 сентября президент Владимир Путин назвал тех, кто подлежит мобилизации в первую очередь. Тогда он сообщил, что к таким призывникам относятся те, кто проходили военную службу и имеют боевой опыт.

Перечислены уважительные причины для неявки в военкомат после получения повестки

Помимо боевого опыта, важным для отбора тех, кто попадает под частичную мобилизацию, является военно-учетная специальность. Минобороны заявило, что будут отбираться специальности, необходимые для решения задач спецоперации на Украине. Прежде всего, призовут имеющих специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя.

Армия,Украина,Владимир Путин,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители