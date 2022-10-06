Генерал обвинил Минобороны в отсутствии реакции на критику

«Главный запрос в обществе — о том, что надо решать проблемы, которые есть, а проблемы есть. И это видят люди», — заявил Картаполов. По его словам, ведомство всегда отличалось оперативной реакцией на недостатки и проблемы. «А теперь народ эту реакцию не видит», — констатировал он.