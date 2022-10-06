В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
23 минуты назад

Российский генерал обвинил Минобороны в отсутствии реакции на критику

Lenta.ru

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов обвинил Минобороны России в отсутствии реакции на критику в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

Генерал обвинил Минобороны в отсутствии реакции на критику
Фото: Совет Федерации РФСовет Федерации РФ

«Главный запрос в обществе — о том, что надо решать проблемы, которые есть, а проблемы есть. И это видят люди», — заявил Картаполов. По его словам, ведомство всегда отличалось оперативной реакцией на недостатки и проблемы. «А теперь народ эту реакцию не видит», — констатировал он.

В то же время генерал-полковник отметил, что социальная поддержка Минобороны «никуда не делась».

«Наш народ как любил армию, так и любит, как верил в нее — так и верит», — подчеркнул Картаполов.

Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии

Ранее Андрей Картаполов заявил, что россияне узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, однако не получают официальных сведений от Минобороны России. Он призвал перестать врать.

"Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей", — призвал он.

Армия,Андрей Картаполов,Минобороны России,Генштаб,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители