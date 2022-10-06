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1 час назад

Бронь от мобилизации предложили дать мусорщикам

Илья Родин

Минприроды обратилось к руководителям регионов с предложением предоставить бронь сотрудникам региональных операторов по обращению с отходами и водителям мусоровозов. Об этом пишет ТАСС.

Бронь от мобилизации предложили дать мусорщикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что письмо властям регионов направил замглавы ведомства Дмитрий Тетенькин.

Чиновник посоветовал предоставить бронь от мобилизации сотрудникам региональных операторов по обращению и перевозке ТКО, а также специалистам компаний по «обращению с отходами I и II классов опасности».

Тетенькин отметил, что эти службы «являются непрерывно действующими и системообразующими организациями». Кроме того, они имеют важное региональное значение, оказывают значительное влияние на социальную стабильность.

Ранее сообщалось, что отсрочку от частичной мобилизации запросили в фармацевтической отрасли.

Армия,Украина,Дмитрий Тетенькин,
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