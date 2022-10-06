Бронь от мобилизации предложили дать мусорщикам

Минприроды обратилось к руководителям регионов с предложением предоставить бронь сотрудникам региональных операторов по обращению с отходами и водителям мусоровозов. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что письмо властям регионов направил замглавы ведомства Дмитрий Тетенькин.

Чиновник посоветовал предоставить бронь от мобилизации сотрудникам региональных операторов по обращению и перевозке ТКО, а также специалистам компаний по «обращению с отходами I и II классов опасности».

Тетенькин отметил, что эти службы «являются непрерывно действующими и системообразующими организациями». Кроме того, они имеют важное региональное значение, оказывают значительное влияние на социальную стабильность.