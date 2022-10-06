В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
17 минут назад

Белый дом оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

News.ru

США не знают о возможностях России применить ядерное оружие, заявили в Белом доме.

Белый дом оценил вероятность применения Россией ядерного оружия
Фото:  U.S. Navy / John Kowalski U.S. Navy / John Kowalski

США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, — сообщили в Вашингтоне.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на это необходимо пойти, чтобы исключить применение ядерного оружия РФ.

США сочтут ядерный удар по Украине нападением на НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал мир обратить внимание на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, поскольку это ничто иное, как призыв к началу мировой войны. Представитель Кремля добавил, что США и Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, и поэтому они должны нести ответственность за такие заявления.

Армия,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители