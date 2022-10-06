Белый дом оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, — сообщили в Вашингтоне.
6 октября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на это необходимо пойти, чтобы исключить применение ядерного оружия РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал мир обратить внимание на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, поскольку это ничто иное, как призыв к началу мировой войны. Представитель Кремля добавил, что США и Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, и поэтому они должны нести ответственность за такие заявления.