Белый дом оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

США не знают о возможностях России применить ядерное оружие, заявили в Белом доме.

Фото: U.S. Navy / John Kowalski U.S. Navy / John Kowalski

США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, — сообщили в Вашингтоне.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на это необходимо пойти, чтобы исключить применение ядерного оружия РФ.