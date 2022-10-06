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1 час назад

Минобороны Израиля поручило привести войска в боевую готовность

Lenta.ru

Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) привести войска в боевую готовность на границе с Ливаном, пишет Times of israel.

Минобороны Израиля поручило привести войска в боевую готовность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении главы оборонного ведомства подчеркивается, что ЦАХАЛу необходимо готовиться к любым сценариям, при которых произойдет рост напряженности на северном направлении, включая наступательные операции, в связи с неудачными переговорами с Бейрутом о морской границе.

Соответствующее указание было дано по итогам оценки ситуации вместе с начальником Генштаба армии Израиля, гендиректором Минобороны и начальником оперативного управления ведомства.

Ранее премьер Израиля Яир Лапид отклонил запрос Ливана о внесении новых замечаний в соглашение по демаркации морской границе. Подчеркивалось, что Израиль не пойдет на компромиссы со своей безопасностью и экономическими интересами.

Переговоры по определению сухопутной и морской границ между двумя государствами идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве Вашингтона.

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