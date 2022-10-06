Киев изменил предпочтения в вопросе поставок вооружений

Киев значительно изменил подход к номенклатуре запрашиваемых вооружений и военной техники, развернув его в сторону поставок комплексов ПВО. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что вопрос о поставках систем ПВО в настоящее время обсуждает с украинскими властями экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

По данным источников в Пентагоне, просьбы Киева не остались без ответа. К ноябрю 2022 года украинским военным доставят два ЗРК NASAMS, способных эффективно бороться с вертолетами, ракетами и беспилотниками.