Киев изменил предпочтения в вопросе поставок вооружений

Киев значительно изменил подход к номенклатуре запрашиваемых вооружений и военной техники, развернув его в сторону поставок комплексов ПВО. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что вопрос о поставках систем ПВО в настоящее время обсуждает с украинскими властями экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.
По данным источников в Пентагоне, просьбы Киева не остались без ответа. К ноябрю 2022 года украинским военным доставят два ЗРК NASAMS, способных эффективно бороться с вертолетами, ракетами и беспилотниками.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важной роли систем ПВО в рамках военного конфликта. Он пояснил, что договорился с несколькими государствами об их поставках.