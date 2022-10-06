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26 минут назад

Экстренные службы: ПВО РФ сбила пять ракет HIMARS при попытке обстрела Антоновского моста

Газета.Ru

Российская система ПВО сбила пять ракет реактивной системы залпового огня HIMARS при попытке Вооруженных сил Украины обстрелять Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

ПВО РФ сбила пять ракет HIMARS при попытке обстрела Антоновского моста
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«В 16:05 был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять HIMARS сбили», — сообщил источник агентства.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне будет быстро восстановлен. Восстановлением моста займутся, как только линию соприкосновения удастся отодвинуть.

Представитель экстренных служб города заявлял, что предварительно пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по мосту нет.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также говорил, что всего по Антоновскому мосту выпустили шесть ракет. Одна из них упала в районе моста.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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