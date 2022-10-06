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14 минут назад

Названы сроки создания новых частей из мобилизованных

Алиса Селезнёва

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, российским военнослужащим необходимо удерживать линию обороны не меньше двух месяцев, пока идет подготовка мобилизованных и создание новых соединений. Об этом пишет РИА Новости.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. 4 октября глава Минбороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России прибыло уже более 200 тысяч мобилизованных.

При этом он отметил, что мобилизованные будут направляться в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев пояснил, что необходимо обучить и подготовить тот «мобилизационный ресурс, который есть».

«Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», - пояснил парламентарий в эфире «Соловьев Live».

До этого момента, по его словам, нужно держать линию обороны, а уже затем перехватить инициативу. При этом необходимо ракетными и прочими ударами вывести из строя логистические и промышленные объекты на Украине, констатировал он.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Госдума,
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