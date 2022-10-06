Названы сроки создания новых частей из мобилизованных

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, российским военнослужащим необходимо удерживать линию обороны не меньше двух месяцев, пока идет подготовка мобилизованных и создание новых соединений. Об этом пишет РИА Новости.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. 4 октября глава Минбороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России прибыло уже более 200 тысяч мобилизованных.

При этом он отметил, что мобилизованные будут направляться в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев пояснил, что необходимо обучить и подготовить тот «мобилизационный ресурс, который есть».

«Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», - пояснил парламентарий в эфире «Соловьев Live».