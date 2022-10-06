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48 минут назад

МИД: Россия зафиксировала попытки Норвегии нарастить военное присутствие на Шпицбергене

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует попытки Норвегии увеличить военный контингент на архипелаге Шпицберген, где присутствуют российские поселения. Слова дипломата приводит пресс-служба МИД РФ.

РФ зафиксировала попытки Норвегии нарастить военное присутствие на Шпицбергене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Захаровой, это происходит под лозунгом «демонстрации флага».

Россия напоминает Норвегии, отметила Захарова, что подписанный между двумя странами Парижский договор 1920 года предполагает сугубо мирную эксплуатацию Шпицбергена.

Ранее сообщалось, что Россия после претензий со стороны Норвегии отправила на Шпицберген 10 контейнеров.

В начале лета Между Россией и Норвегией возникла напряженность из-за того, что норвежские власти запретили пропускать грузы из РФ через контрольно-пропускной пункт Стурскуг на границе для российских поселений на Шпицбергене. Осло объяснил свое решение действиями антироссийских санкций.

Армия,Мария Захарова,МИД России,
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