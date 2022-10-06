Минобороны: ВСУ отброшены на всех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отброшены от линии обороны на всех направлениях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что при попытках атак украинские войска потеряли более 100 военнослужащих.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».