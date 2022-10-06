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1 час назад

Минобороны: ВСУ отброшены на всех направлениях

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отброшены от линии обороны на всех направлениях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что при попытках атак украинские войска потеряли более 100 военнослужащих.

Минобороны: союзные силы освободили Зайцево в ДНР, уничтожив более 120 военных ВСУ

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы за вхождение в состав РФ — подавляющее число жителей поддержало предложение. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав новых регионов.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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