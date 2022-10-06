Захарова: МИД РФ считает учения США и Японии угрозой безопасности страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва рассматривает учения США и Японии, которые прошли в конце сентября в Японском море, как угрозу своей безопасности, по дипломатическим каналам выражена серьезная озабоченность в сторону Токио.