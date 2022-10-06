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46 минут назад

Захарова: МИД РФ считает учения США и Японии угрозой безопасности страны

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва рассматривает учения США и Японии, которые прошли в конце сентября в Японском море, как угрозу своей безопасности, по дипломатическим каналам выражена серьезная озабоченность в сторону Токио.

Захарова: МИД РФ считает учения США и Японии угрозой безопасности страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от дальневосточных регионов нашей страны. Мы рассматриваем такую японскую активность как угрозу обеспечения безопасности России в АТР в целом», — сказала она.

По словам Захаровой, российское дипведомство выразило серьезную озабоченность посольству Японии и призвало страну ответственно подходить к поддержанию мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что Япония, Южная Корея и США начали учения военно-морских сил в Японском море.

В учениях принимает участие японский эсминец Asahi и американский авианосец Ronald Reagan.

Армия,Мария Захарова,МИД России,
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