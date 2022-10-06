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1 час назад

Запорожские власти заявили о готовности Киева высадить десант в районе АЭС

Lenta.ru

Запорожские власти сообщают, что Киев готовит новые высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов: СБУ запрашивала у экс-директора ЗАЭС данные о том, выдержит ли станция затопление

По словам Рогова, украинские войска в последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов.

«Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции», — считает он.

Как утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией», на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области уже прибыло 450 представителей элитных войск. План по форсированию Днепра подготовлен британскими спецслужбами, заявил Рогов, не уточняя источник информации.

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