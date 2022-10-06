Запорожские власти сообщают, что Киев готовит новые высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам Рогова, украинские войска в последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов.
«Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции», — считает он.
Как утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией», на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области уже прибыло 450 представителей элитных войск. План по форсированию Днепра подготовлен британскими спецслужбами, заявил Рогов, не уточняя источник информации.