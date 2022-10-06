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3 минуты назад

Военных пенсионеров разрешили мобилизовывать

Никита Бородкин

Военных пенсионеров могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации, если это позволяет их состояние здоровья, а военно-учетная специальность соответствует требованиям призыва. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

Военных пенсионеров разрешили мобилизовывать
Фото: ТАССТАСС

«Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить свое желание быть мобилизованным», — добавили в публикации.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Перечислены уважительные причины для неявки в военкомат после получения повестки

Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщили, что сотрудники военкоматов не вправе опечатывать квартиры россиян — в таком случае граждане вправе обращаться в полицию. Кроме того, военные комиссары не могут забирать паспорт человека из МФЦ, а подобные действия можно обжаловать через военную прокуратуру.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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