Военных пенсионеров разрешили мобилизовывать

Военных пенсионеров могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации, если это позволяет их состояние здоровья, а военно-учетная специальность соответствует требованиям призыва. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

Фото: ТАСС ТАСС

«Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить свое желание быть мобилизованным», — добавили в публикации.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.