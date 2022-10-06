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35 минут назад

В Херсонской области заявили о стягивании ВСУ огромного количества техники НАТО

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули на херсонское направлении огромное количество техники НАТО. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть», — доложил он.

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По его словам, ежедневно в этом направлении гибнут по 300 украинских военных.

«У них каждый день по 300 человек убивают. Каждый день. Они же лезут, эти танки, около 42 танков заехало. У них постоянные потери», — рассказал он.

Стремоусов также сообщил, что ситуация в Херсонской области стабилизировалась и находится под контролем, Вооруженные силы Украины остановили свое продвижение. По его словам, противника остановили в северной части региона на подготовленных рубежах обороны.

Армия,Видео,Кирилл Стремоусов,НАТО,
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