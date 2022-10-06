Названы уважительные причины для неявки в военкомат после получения повестки

После получения повестки россиянин может не явиться в военкомат по уважительным причинам. Они перечислены на официальном портале «Объясняем.рф».

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Такими причинами считаются утрата трудоспособности, вызванная заболеванием или увечьем человека, а также тяжелое состояние одного из родственников или участие в похоронах.

Не явиться в военкомат можно в случае препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы, или обстоятельства, которое не зависит от человека. В их числе стихийное бедствие.

Помимо этого, призывная комиссия может признать уважительными и иные причины, говорится на правительственном портале.

«Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения. По окончанию действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки), явиться в военкомат», — сообщается там.