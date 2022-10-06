Спецназ ВСУ начал готовиться к захвату ЗАЭС

«Здесь показательно то, что учения проводятся не только с использованием стрелкового оружия, ПТУР (противотанковых управляемых ракет — прим. «Ленты.ру»), ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов — прим. «Ленты.ру»), но и ударных беспилотников "Байрактар ТБ-2". Это все говорит о том, что с их стороны идет системная и хорошо слаженная работа, результаты которой мы, боюсь, предположительно можем увидеть в ближайшем будущем», — поделился Рогов.