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18 минут назад

Двадцать два региона объявили о завершении частичной мобилизации

Газета.Ruиещё 3

Частичная мобилизация в регионах близится к завершению. На данный момент 22 региона, согласно заявлениям местных властей, объявили о выполнении плана по призыву, информирует ТАСС. Эти субъекты РФ расположены во всех федеральных округах.

Двадцать два региона объявили о завершении частичной мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Другие субъекты Российской Федерации также сообщают о скором завершении мобилизационных мероприятий. Пока не обнародуются данные о точном количестве призванных россиян. Отмечается, что на прошлой неделе о завершении призыва отчитались только пять регионов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на фоне объявленной частичной мобилизации местные жители стали активнее интересоваться тренировками по стрельбе.

Армия,Украина,Владимир Путин,
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