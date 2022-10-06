Российские Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ

Российские штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили военные объекты и технику армии Украины ракетными авиационными ударами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

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Отмечается, что Су-25 пускали ракеты парами с малых высот. Это позволило российским самолетам избежать зоны поражения противовоздушной обороны противника.

В сообщении уточняется, что российской стороне таким образом удалось уничтожить замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля.

Как говорится в сообщении, после выполнения миссии самолеты вернулись на базу. Специалисты инженерно-технического состава готовят их к следующему боевому вылету.