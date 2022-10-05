Турчак: добровольно мобилизованные депутаты скоро отправятся на боевое слаживание

«Добровольно, невзирая на депутатскую бронь. В ближайшие дни они отправятся в учебку для подготовки и боевого слаживания. Кроме Дмитрия Хубезова. Он его уже, можно сказать, прошел. Уже спасал наших ребят в госпиталях, в том числе, на передовой», — написал Турчак.