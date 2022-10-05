Турчак: добровольно мобилизованные депутаты скоро отправятся на боевое слаживание

Добровольно мобилизованные депутаты Госдумы от партии «Единой России» в ближайшие дни отправятся на подготовку и боевое слаживание. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он отметил, что речь идет о Дмитрии Хубезове, Сергее Соколе и Олеге Голиковом. По его словам, они уже посетили военкоматы по месту приписки.
«Добровольно, невзирая на депутатскую бронь. В ближайшие дни они отправятся в учебку для подготовки и боевого слаживания. Кроме Дмитрия Хубезова. Он его уже, можно сказать, прошел. Уже спасал наших ребят в госпиталях, в том числе, на передовой», — написал Турчак.
Он добавил, что также о желании отравиться в зону СВО заявили депутаты-координаторы гуманитарной миссии «Единой России» на освобожденных территориях Артем Туров, Артем Бичаев и Бадма Башанкаев.