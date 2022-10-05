Казачий Полк начал наступление на Красный Лиман

Казаки начали контрнаступление под Красным Лиманом, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

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«208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман, Казаки освободили населенный пункт Диброво», — говорится в сообщении.

Кроме того, репортер ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что гражданские люди массово покинули город, администрация и больница эвакуированы, а магазины закрыты.

При этом официального подтверждения информации на данный момент нет.