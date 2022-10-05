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7 минут назад

Стремоусов назвал сроки освобождения всех сел в Херсонской области

Деловая газета "Взгляд"

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все села региона будут освобождены в ближайшее время.

Стремоусов назвал сроки освобождения всей Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все территории Херсонской области будут освобождены, вплоть до Николаевской, Одесской областей, это все вопрос времени, и поверьте, это все, как мы говорим, будет в ближайшее время», – передает ТАСС его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Стремоусов сообщил, что российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, а также о том, что эвакуированы жители населенных пунктов региона, куда вошли ВСУ.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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