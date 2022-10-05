Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что главной проблемой российской армии можно назвать слабую работу разведки. Об этом он сообщил в эфире канала «Соловьев.Live» (полная версия выпуска доступна во «ВКонтакте»).

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По словам генерала, именно средствами разведки можно было «вскрывать объекты противника на всю глубину», а также определять его оперативное построение.

«Много вопросов к командованию Воздушно-космическими силами о состоянии и возможностях спутниковой группировки, вопросов к главному разведуправлению Генштаба. Ведь объектов много, но на каждый нужен наряд сил, определенное количество экипировки и боеприпасов», — указал он.

Картаполов также добавил, что обсуждать решения Генштаба можно долго, однако в действительности никто не располагает достаточным объемом сведений для этого.

Ранее в том же интервью телеведущему Владимиру Соловьеву Картаполов заметил, что россияне узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, однако не получают официальных сведений от Минобороны России.