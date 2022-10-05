В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
55 минут назад

Минобороны показало кадры применения модернизированных БРДМ-2МС

Lenta.ru

Модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС применяют на полигонах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующие кадры показало Министерство обороны России.

Модернизированные БРДМ-2МС поступают в подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Машины используют для подготовки мобилизованных военнослужащих на полигонах. В сообщении отметили, что БРДМ-2МС значительно повысили боевой потенциал разведывательных подразделений ВДВ.

Усовершенствованная машина получила новый трехканальный прицел командира, который позволяет видеть цели на расстоянии до пяти километров днем и до 3,5 — ночью. Также БРДМ-2МС оснастили камерами кругового обзора и новым дизельным двигателем. Модернизированные БРДМ-2 несут комплект навесной брони, который обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что участвующие в СВО бронетранспортеры и боевые машины пехоты получили комплекты дополнительной защиты.

В июле «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением, которое используют на БТР-82А.

Армия,Видео,Александр Шестаков,Минобороны России,Уралвагонзавод,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители