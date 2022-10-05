ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив по населенному пункту 10 ракет. Об этом сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным представительства, Никитовский район Горловки был обстрелян украинскими войсками в 16:35 (совпадает с мск) из населенного пункта Курдюмовка.
"Выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.