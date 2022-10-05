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1 час назад

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Горловке

ТАСС

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив по населенному пункту 10 ракет. Об этом сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Горловке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным представительства, Никитовский район Горловки был обстрелян украинскими войсками в 16:35 (совпадает с мск) из населенного пункта Курдюмовка.

"Выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

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