ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив по населенному пункту 10 ракет. Об этом сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.