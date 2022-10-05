Домой вернулись 24 ошибочно мобилизованных жителя

"К настоящему времени мы вернули в семьи 24 ошибочно мобилизованных человека. Среди них мужчина, который является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, человек с переломом позвоночника, студенты колледжей и техникумов - в их отношении ошибочно посчитали, что отсрочку могут получить только те парни, которые учатся в вузах. Это не так! Много случаев, когда мы вернули призывников, имеющих бронь и не подходящих под мобилизацию по состоянию здоровья", - написал Бурков.