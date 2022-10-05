Домой вернулись 24 ошибочно мобилизованных жителя

Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных жителя региона. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Александр Бурков.
"К настоящему времени мы вернули в семьи 24 ошибочно мобилизованных человека. Среди них мужчина, который является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, человек с переломом позвоночника, студенты колледжей и техникумов - в их отношении ошибочно посчитали, что отсрочку могут получить только те парни, которые учатся в вузах. Это не так! Много случаев, когда мы вернули призывников, имеющих бронь и не подходящих под мобилизацию по состоянию здоровья", - написал Бурков.
Он отметил, что обращения по нарушениям при частичной мобилизации поступают в региональный консультационный центр, по номеру 122 и в соцсети самого губернатора, а также от журналистов.
"Будем продолжать эту работу и дальше. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять оперативно и впредь их не допускать. Это прямое поручение президента", - отметил глава региона.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.