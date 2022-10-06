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1 час назад

Опубликован указ Путина об отсрочке для студентов и аспирантов от мобилизации

ТАССиещё 12

Указ, согласно которому аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов получают отсрочку от частичной мобилизации, официально опубликован в четверг пресс-службой Кремля.

Опубликован указ Путина об отсрочке трех категорий россиян от мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Ранее в среду о подписании этого документа рассказал сам президент РФ Владимир Путин. По его словам, отсрочка коснется студентов, которые обучаются на очной и очно-заочной формах в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Решение распространяется в том числе на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуру, ассистентуру-стажировку.

Как пояснял глава государства, Минобороны изначально докладывало, что конкретные категории граждан не требуется призывать по частичной мобилизации. Но эти решения не были отражены в документах, поэтому сейчас приходится вносить коррективы.

Указ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября. В этот день Путин объявил о проведении частичной мобилизации.

Ранее глава государства уже подписывал указ, по которому большая часть учащихся вузов и колледжей была освобождена от такого призыва. Согласно тому документу, отсрочку получали студенты, очно или очно-заочно обучающиеся на программах, имеющих государственную аккредитацию, в государственных образовательных или научных организациях. Как пояснял сам Путин, новый указ охватывает и частные вузы - но имеющие госаккредитацию.

Армия,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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