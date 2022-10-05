Территорию аэропорта Мариуполя полностью разминировали

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Осипов сообщил ТАСС, что территория мариупольского аэропорта полностью разминирована.
«На данный момент завершено разминирование территории аэропорта», — сказал он.
Ранее сообщалось, что российские саперы применили новейшую бронированную машину разминирования БМР-3М «Вепрь» на территории аэропорта Мариуполя.
БМР-3М уже применялась при разминировании линии электропередачи под Волновахой. По словам механика-водителя, за время работы там было уничтожено около 500 противопехотных и 19 противотанковых мин.
18 августа командир группы разминирования центра с позывным «Беркут» заявил, что саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ расчистили более 70% территории аэропорта Мариуполя от взрывоопасных предметов.