Братьев-близнецов при призыве по мобилизации не разделяют и отправляют служить в одну часть. Об этом в среду сообщается на портале " Объясняем.рф ".

Отвечая на вопрос, почему повестка о мобилизации пришла только одному брату-близнецу из двух и можно ли разделять близнецов, на портале уточнили, что братьев-близнецов при призыве по мобилизации отправляют служить в одну часть. "Повестка могла быть вручена только одному брату, если, по данным военкомата, другой брат не годен к военной службе. Тот, кому не пришла повестка, может обратиться в военкомат для сверки учетных данных", - разъяснили на портале.