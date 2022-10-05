Братьев-близнецов при призыве по мобилизации не разделяют и отправляют служить в одну часть. Об этом в среду сообщается на портале "Объясняем.рф".
Отвечая на вопрос, почему повестка о мобилизации пришла только одному брату-близнецу из двух и можно ли разделять близнецов, на портале уточнили, что братьев-близнецов при призыве по мобилизации отправляют служить в одну часть. "Повестка могла быть вручена только одному брату, если, по данным военкомата, другой брат не годен к военной службе. Тот, кому не пришла повестка, может обратиться в военкомат для сверки учетных данных", - разъяснили на портале.
Официальный интернет-ресурс "Объясняем.рф" был запущен правительством России 1 марта для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам и противодействия распространению недостоверной информации.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.