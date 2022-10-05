Российские военнослужащие уничтожили ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2» в районе аэродрома Вознесенск при помощи ракет «Искандер». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 5 октября.

— В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Мураховка была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. А в районе Нововладимировки российская авиация сбила украинский МиГ-29, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что украинские военные сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства. Уточняется, что обстрел проводился противотанковыми минами DM 1399, предназначенными для дистанционного задействования.