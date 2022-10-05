Российские военнослужащие уничтожили ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2» в районе аэродрома Вознесенск при помощи ракет «Искандер». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 5 октября.
— В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Мураховка была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. А в районе Нововладимировки российская авиация сбила украинский МиГ-29, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».
Накануне сообщалось, что украинские военные сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства. Уточняется, что обстрел проводился противотанковыми минами DM 1399, предназначенными для дистанционного задействования.
До этого стало известно, что авиация ВС России нанесла удар по штабу воздушного командования Украины «Восток» в Днепропетровске. Кроме того, ракетные удары были нанесены по районам сосредоточения украинской армии на Купянском направлении.