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50 минут назад

Генштаб ВСУ: украинские сержанты начали проходить курс профподготовки в Британии

Газета.Ru

Пресс-служба генерального штаба армии Украины сообщила, что украинские сержанты начали проходить курс профессиональной подготовки на территории Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Украинские сержанты начали проходить курс профподготовки в Британии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что обучение проводят украинские и британские инструкторы, из оружия и боевой техники задействованы зарубежные образцы.

По данным генштаба, по завершении обучения украинских военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделениях разных родов войск. Уточняется, что помимо занятий по огневой и технико-тактической подготовке, для военных проводят тренинги по лидерству и психологической подготовке.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи руководителей Министерств оборон Евросоюза во Франции заявил, что Европейский Союз обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских военнослужащих, но не на территории Украины, а в одном из соседних государств.

Армия,Жозеп Боррель,Генштаб,ЕС,
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