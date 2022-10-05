Украинские сержанты начали проходить курс профподготовки в Британии

Пресс-служба генерального штаба армии Украины сообщила, что украинские сержанты начали проходить курс профессиональной подготовки на территории Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

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Отмечается, что обучение проводят украинские и британские инструкторы, из оружия и боевой техники задействованы зарубежные образцы.

По данным генштаба, по завершении обучения украинских военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделениях разных родов войск. Уточняется, что помимо занятий по огневой и технико-тактической подготовке, для военных проводят тренинги по лидерству и психологической подготовке.