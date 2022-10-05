Земан призвал к военному ответу в случае ядерного удара на Украине

Президент Чехии Милош Земан считает, что Россия угрожает применением тактического ядерного оружия в конфликте с Украиной, и призывает ЕС и союзников дать "решительный военный ответ", если это произойдет. Об этом заявил в среду на брифинге в Пражском граде по итогам переговоров с находящимся в Чехии с визитом эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент республики Милош Земан.