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26 минут назад

Президент Чехии призвал к военному ответу в случае применения ядерного оружия на Украине

ТАСС

Президент Чехии Милош Земан считает, что Россия угрожает применением тактического ядерного оружия в конфликте с Украиной, и призывает ЕС и союзников дать "решительный военный ответ", если это произойдет. Об этом заявил в среду на брифинге в Пражском граде по итогам переговоров с находящимся в Чехии с визитом эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент республики Милош Земан.

Земан призвал к военному ответу в случае ядерного удара на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Риск ядерного конфликта велик из-за угроз [РФ] использовать тактическое ядерное оружие на Украине, - отметил Земан. - Считаю, что в данной ситуации [если РФ применит ядерное оружие] европейские и не только европейские государства должны были бы реагировать [на действия РФ] решительным военным ответом".

США сочтут ядерный удар по Украине нападением на НАТО

Международное сообщество должно направить руководству РФ, по словам президента, однозначно понятный сигнал, что последует, если им будет принято решение о применении тактического ядерного оружия.

"Еще перед этим [решительным военным ответом европейские и иные государства] должны были бы направить совершенно ясное предупреждение [российскому руководству], что, если РФ на украинской территории использует ядерное оружие, последует реакция не только дипломатическая, но и военная со всеми вытекающими последствиями", - сказал Земан.

Глава Пражского града отметил, что Чехия и Катар осуждают действия РФ на Украине. Эмир в пятницу примет в Праге участие в заседании Европейского политического сообщества, на котором тема Украины будет главной.

Армия,Милош Земан,НАТО,ЕС,
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