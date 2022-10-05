Земан призвал к военному ответу в случае ядерного удара на Украине

Президент Чехии Милош Земан считает, что Россия угрожает применением тактического ядерного оружия в конфликте с Украиной, и призывает ЕС и союзников дать "решительный военный ответ", если это произойдет. Об этом заявил в среду на брифинге в Пражском граде по итогам переговоров с находящимся в Чехии с визитом эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент республики Милош Земан.
"Риск ядерного конфликта велик из-за угроз [РФ] использовать тактическое ядерное оружие на Украине, - отметил Земан. - Считаю, что в данной ситуации [если РФ применит ядерное оружие] европейские и не только европейские государства должны были бы реагировать [на действия РФ] решительным военным ответом".
Международное сообщество должно направить руководству РФ, по словам президента, однозначно понятный сигнал, что последует, если им будет принято решение о применении тактического ядерного оружия.
"Еще перед этим [решительным военным ответом европейские и иные государства] должны были бы направить совершенно ясное предупреждение [российскому руководству], что, если РФ на украинской территории использует ядерное оружие, последует реакция не только дипломатическая, но и военная со всеми вытекающими последствиями", - сказал Земан.
Глава Пражского града отметил, что Чехия и Катар осуждают действия РФ на Украине. Эмир в пятницу примет в Праге участие в заседании Европейского политического сообщества, на котором тема Украины будет главной.