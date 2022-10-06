Разведчики ОДКБ проникли в тыл "противника" и узнали план его действий

Военные России , Белоруссии и Казахстана на учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2022» в Казахстане разведали план действий условного противника, проникнув в его тыл на вертолетах Ми-8, сообщает ТАСС о ссылкой на пресс-центре учений.

«Разведчики обнаружили важные объекты условного противника и передали координаты на совместный командный пункт, нарушили систему управления незаконных вооруженных формирований, разведали их планы действий. Выполнив задачи главного штаба учения разведгруппы, скрытно вернулись в пункт базирования», — говорится в сообщении.

С 26 сентября по 13 октября на территории Казахстана проводятся командно-штабные учения «Взаимодействие-2022» с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения «Поиск-2022» с силами и средствами разведки и «Эшелон-2022» с подразделениями материально-технического обеспечения войск ОДКБ. Активная фаза учений проходит с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак.