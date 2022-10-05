В Херсонской области вывезли жителей "серых зон" в безопасные места

Жители "серых зон" в Херсонской области перевезены на безопасную территорию, чтобы избежать издевательств со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в среду замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Все люди, которые находятся в оккупированных нацистами территориях, те, кто хотел, <...> они вышли. <...> Мы сделали все, чтобы над людьми не издевались", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1", уточнив, что часть людей находится в Бериславском районе, и некоторые вывезли своих детей в Крым.
Стремоусов подчеркнул, что линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр.