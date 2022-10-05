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1 час назад

В ЛНР заявили об атаке дронов-камикадзе в 100 километрах от Киева

Lenta.ru

Дроны-камикадзе нанесли удар по городу Белая Церковь в 100 километрах от Киева. Об этом заявил глава киевской областной администрации Алексей Кулеба, сообщает РИА Новости.

Дроны-камикадзе нанесли удар по казармам рядом с Киевом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Атаку беспилотников также подтвердил полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев. По его словам, удар был нанесен по казарме украинской 72-й отдельной механизированной бригады.

По данным местных СМИ, беспилотники впервые смогли добраться так далеко от линии фронта и ударить по целям, находящимся вблизи от Киева, несмотря на плотную систему ПВО.

Уточняет, что удар, предположительно, был нанесен иранскими беспилотниками Shahed-136 («Герань-2»).

Politico: дроны-камикадзе «Герань-2» стали большой угрозой для Украины и США

Ранее сообщалось, что российские войска активно атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) иранскими боевыми дронами.

В конце августа газета The Washington Post сообщала, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, которые могут быть использованы на Украине. Предположительно, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

Армия,Виталий Киселев,
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